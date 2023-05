Štrnástu etapu vyhral Denz, Giro d'Italia má nečakaného lídra

Jazdec stajne Bora-Hansgrohe sa presadil v špurte malej skupiny po dlhom úniku a cieľ 194 km dlhej trate zo Sierre do Cassana Magnago preťal v čase 4:37:30 h.

Pelotón prišiel do cieľa s mankom vyše 20 minút a tak sa prekvapujúco menilo aj poradie na čele. Do ružového dresu sa obliekol Francúz Bruno Armirail z tímu Groupama-FDJ.

Dvadsaťdeväťročný Denz si pripísal druhý triumf na prebiehajúcom Gire, pred dvoma dňami vyhral aj 12. etapu do Rivoli.

Armirail finišoval na 15. mieste s mankom 53 sekúnd na víťaza, no s veľkým náskokom pred pelotónom.

"Cítil som sa naozaj dobre a v úvode som mal možnosť ísť do úniku, ktorú som opäť využil. Myslel som, že je to stratené, pretože sme ich nevedeli dobehnúť, no v závere prišli útoky na kopčekoch. Ja som sa cítil stále dobre, tak som nasledoval, dotiahol som sa a v závere som sa držal zadného kolesa Bettiola, odkiaľ som vyštartoval," povedal v cieli Denz.

Priebeh 14. etapy na Giro d'Italia 2023

Sobotňajšia etapa mala hneď v úvode jedinú horskú prémiu 1. kategórie Passo del Sempione (19,9 km, 6,6 %), po ktorej nasledoval dlhý zjazd a sto kilometrov po rovine do cieľa.