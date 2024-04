Aj Saganovi by nadelil bezmála polhodinu. Toto som nečakal ani ja, vraví van der Poel

BRATISLAVA. Keď organizátori pred pár dňami predstavili šikanu pred vjazdom na obávaný úsek pavé cez Arenberský les, ako jeden z mála to kritizoval.

Všetko to sa však poradilo aj vďaka dominancii tímu Alpecin-Deceuninck. Ešte pred polovicou pretekov dokázal pelotón osekať na skupinu niečo vyše tridsiatky jazdcov.

„Nebol to vyslovene náš plán. Lenže na treťom sektore pavé fúkal bočný vietor a zrazu ostala vpredu len malá skupina.

Víťazné sólo

Alpecin-Deceuninck súperov k ničomu nepustil, a keď 60 kilometrov pred cieľom zrýchlil van der Poel, bolo zrazu po pretekoch.

Teda v tej podobe, že by bola nejaká pochybnosť o tom, kto zvíťazí. Od momentu, keď majster sveta zrýchlil, rozdiel medzi jeho prenasledovateľmi a ním šiel iba jedným smerom. Rástol.

Holanďan predviedol víťazné sólo, aké na kráľovnej klasík nebolo minimálne 30 rokov. Vyhral s takým náskokom, že ak by sa v Roubaix pred vjazdom na velodróm zastavil na kávičku, stihol by ju vypiť a aj tak by zvíťazil.

VIDEO: Zostrih cyklistickej klasiky Paríž - Roubaix 2024