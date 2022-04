Štartovka Paríž - Roubaix? Bez obhajcu, Sagana, ale s youtuberom

BRATISLAVA. V predošlej edícii najslávnejšej cyklistickej klasiky bolo pretekárov ťažké rozoznať. Všetci boli zablatení, takže ich dresy vyzerali skoro rovnako.

Preteky Paríž - Roubaix sa pre pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu uskutočnili v netradičnom októbrovom termíne. Po devätnástich rokoch ich sprevádzal dážď, čo ešte umocnilo náročnosť pretekov známych ako "Peklo severu".

Dlažobné kocky boli klzké, na trati sa vytvárali veľké kaluže a nechýbali ani viaceré pády. "Opísať to? To sa ani nedá. Bolo to extrémne. Dnes som videl veci, aké som ešte v živote nevidel," povedal víťaz z roku 2019 Philippe Gilbert.