Najskôr pád, potom skvelý šprint. Kubiš takmer získal aj modrý dres

"Dnešná etapa bola o niečo kopcovitejšia, než včerajšia. Čakali nás štyri okruhy, kde bol dvojkilometrový kopec. V každom kole sa to v kopci triedilo. V poslednom okruhu sme navrchu zostali asi pätnásti.

Páska bola na rovnakom mieste, akurát na dvestovke bola ľavotočivá zákruta. Do zákruty som chcel ísť prvý, no išiel som druhý, ale pekne to vyšlo na víťazstvo," detailne opísal priebeh etapy Kubiš.