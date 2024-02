Priveľa zábavy a alkoholu. Alaphilippovi pohrozil šéf ukončením zmluvy

Aktuálne to znovu potvrdil v rozhovor pre magazín Humo. Alaphilippe vraj nedáva do cyklistiky už toľko úsilia a energie.

BRATISLAVA. Keď šéf klubu či tímu nestojí za svojím hráčom či pretekárom, nie je to dobré. Aj športovec môže mať pochybnosti. Navyše to neprospieva imidžu daného klubu.

„Julian je dobrý chlap, ale po podpísaní lukratívneho kontraktu sme už od neho toľko nevideli. Rešpektujem svojich pretekárov, ale musí to zostať vo férovej rovine. Ak je niekto starší, musí sa o seba viac starať, trénovať viac, nemôže sa vzdať,“ hovoril Lefevere.

No mal aj viacero zranení. Pred dvomi rokmi na klasike Liege – Bastogne – Liege mal extrémne nebezpečný pád, pri ktorom si zlomil kľúčnu kosť, niekoľko rebier a mal prepichnuté pľúca. Zo zranenia sa zotavoval veľmi dlho a na jeseň sa znovu zranil na Vuelte.

Večierkom je koniec

Teraz Lefevere tvrdí, že Alaphilippe si až príliš užíva a to sa podpisuje pod jeho výkony.

„Príliš veľa večierkov a priveľa alkoholu. Julian je pod veľkým vplyvom svojej manželky Marion Roussovej. Stále je mladý a plný energie. Občas mu treba ukázať, kde sú jeho hranice a povedať mu, že ďalej už nemá ísť,“ hovoril Lefevere.

Vlani na jeseň mal vraj stretnutie, na ktorom boli okrem Alaphilippa aj jeho manželka a agent Dries Smets a Lefevere im povedal, že už nebude večierky a alkohol tolerovať.

„Povedal som mu: 'Takto to ďalej nejde. Ak to ešte raz porušíš, okamžite ťa vyhodím.' Pochopil to a znovu sa dal dokopy,“ doplnil Belgičan.