Zaostáva, naposledy spadol. Sagan má jedinú možnosť, ako sa dostať na olympiádu

BRATISLAVA. Keď na olympiáde v Riu de Janeiro v roku 2016 vymenil Peter Sagan cestný bicykel za horský, mnohí sa v úvode jeho jazdy uškŕňali.

Hoci štartoval z posledného radu, trvalo mu minútu a pol, aby sa prepracoval na štvrté miesto a jazdil v kontakte so špecialistami na túto disciplínu.

Ktovie, ako by sa vtedy preteky skončili, nebyť viacerých defektov.

"Myslím si, že by som asi nevydržal až do konca s tými úplne najlepšími, lebo nemám na to ani skúsenosti, ale určite to mohol byť pekný výsledok," hovoril vtedy Sagan, ktorý napokon obsadil 37. priečku.