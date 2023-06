Burcuje kolegov do boja, aj keď vie, že bude trpieť, vraví Valach o Saganovi

Aktuálna sezóna je poslednou pre Petra Sagana vo WorldTour. Je to na ňom cítiť, že sa lúči s vrcholovou cyklistikou?

To by som nepovedal. Skôr mám pocit, že to ľudia niekedy preháňajú. Peter je stále medzi nami. Normálne dokončí túto sezónu medzi profesionálmi. Nikdy nebol nastavený, že niečo som dosiahol a už na to kašlem. Je to človek momentu, no zároveň je aj zodpovedný.