Išiel za víťazstvom, no skončil v nemocnici. Po tvrdom páde žije vďaka prilbe

Po vyše dvoch desaťročiach možno povedať, že pokiaľ by nedošlo k úprave pravidla o nosení prilieb, fatálnych zranení by bolo v cyklistike oveľa viac.

Svoje by o tom vedel aj 29-ročný Austrálčan Chris Harper, ktorý mal vo štvrtkovej etape pretekoch Okolo Álp šťastie v nešťastí.

Hlavou narazil do stĺpu

Jazdec tímu Jayco AlUla zaútočil v zjazde zo stúpania Passo del Vetriolo a vydal sa naháňať Brita Simona Carra, ktorý bol osamotene vpredu.

Harperovi sa darilo sťahovať svoju stratu a keďže mal viac síl ako Carr, v tej chvíli bol favoritom na zisk svojho štvrtého víťazstva v kariére.

Týmto ambíciám bol koniec 24,5 kilometra pred cieľom, keď Harper nezvládol ľavotočivú zákrutu, narazil do obrubníka a tvrdo spadol na chodník.

Navyše, hlavou narazil do stĺpu s osvetlením. Všetko sa to udialo vo vysokej rýchlosti, hoci tú trochu znížilo to, že Harper sa po svojom páde ešte pár metrov šúchal po zemi, až kým nenarazil do stĺpa.

VIDEO: Chris Harper a jeho pád v zjazde na pretekoch Okolo Álp