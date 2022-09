Získal bodkovaný dres. Nie som typický vrchár, smial sa Štoček

TRNAVA. Úloha bola prostá. Stoj, čo stoj, musí niekto z tímu byť v úniku. Pretekári v menších tímoch majú na etapových pretekoch za cieľ aspoň sa ukázať.

Často nemajú veľkú šancu v šprinte hlavnej skupiny. Preto bojujú v únikoch a snažia sa aspoň získavať body na prémiách.

S rovnakou stratégiou šli na štart prvej etapy aj pretekári českého tímu ATT Investments, v ktorom jazdí slovenský reprezentant Matúš Štoček.

„Všetci kolegovia to aj skúšali. Ja však mám na to nejaký čuch. Viem presne trafiť moment, keď sa to môže podariť. Hneď prvý nástup sa mi podarilo premeniť. Takže som rád,“ hovoril 23-ročný Štoček.