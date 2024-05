Nemec dosiahol na Gire najväčší úspech v kariére, Pogačar ešte navýšil svoj náskok

Steinhauser útočil na triumf už v nedeľňajšej 15. etape, ale nakoniec sa musel skloniť pred Pogačarom a skončil tretí.

"Je to neuveriteľné. Už v nedeľňajšej etape som si povedal, že by som mohol ísť na etapové víťazstvo. Tá kráľovská etapa bola skvelá a bol som spokojný už s ňou. No dnes som mal opäť skvelé nohy, nastupoval som a podarilo sa," uviedol pre Eurosport.

VIDEO: Georg Steinhauser vyhral 17. etapu na Giro d'Italia 2024