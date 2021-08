Je rozhodnuté. Ronaldo sa po rokoch vracia do Manchesteru United

"Juventusu som dal moje srdce a dušu. Mesto Turín budem navždy milovať. Čiernobieli tifosi ma vždy rešpektovali a ja som sa im snažil odvďačiť. Bojoval som v každom zápase, v každej sezóne, v každej súťaži.

Môžeme sa pozrieť späť a zistíme, že sme dosiahli skvelé veci. Nie všetko, po čom sme túžili, ale napriek tomu sme napísali pekný spoločný príbeh," rozlúčil sa Cristiano Ronaldo s Juventusom vyhlásením na sociálnej sieti instagram.

Päťnásobný víťaz Zlatej lopty prišiel do Juventusu v roku 2018 a odohral celkovo 134 zápasov, v ktorých strelil 101 gólov. Pred začiatkom tohto ročníka sa špekulovalo o jeho návrate do Španielska, no samotný útočník to dementoval.