Vymení tanečný parket za ring? Végh by mohol mať čoskoro zápas v boxe

Aspoň tak to naznačuje najnovšia upútavka boxerskej organizácie Fight Night Challenge. Jeho súperom by nemal byť nik iný než Američan Emanuel Newton.

Z dôvodu pozitívneho testu na koronavírus Newtona ale proti Véghovi na podujatí Fight Night Challenge 1 na poslednú chvíľu nahradil elitný český bojovník MMA Patrik Kincl.

Zavŕšenie trilógie?

38-ročný zápasník má však stále záujem o súboj s Véghom, čo dokazuje aj video, ktoré zverejnila Fight Night Challenge na svojich sociálnych sieťach.

Newton rýpe do Végha a jeho účasti v tanečnej šou Let's Dance a pripomína mu, že v ringu s ním zažije nepríjemné chvíle.

„Počul som, že si tanečník. Chcem aby si vedel, že keď vstúpime do ringu, tak to bude boj. Budeme možno okolo seba krúžiť, ale rozhodne to nebude tanec. Som hladný po zápase, potrebujem nakŕmiť svoju rodinu.

Prídem ti (na Slovensko) zobrať tvoje tituly, tvoju slvu. Prichádzam so všetkou silou a chuť ťa poraziť. Stretnúť sa s tebou tvárou v tvár. Chcem ťa nielen zdolať, ale rovno knokautovať,“