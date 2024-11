Ryšavému pred dôležitým súbojom sebavedomie nechýba: Čím som starší, tým som lepší

„Keď prídem domov zničený a s monoklami, synček mi to okamžite pofúka. Je to milé a je to moja najväčšia motivácia. Keď niečo robím, stále mám pred očami, že chcem všetko vybudovať tak, nech sa má čo najlepšie.

Dávam do toho maximum, nevyberám si oponentov a chcem ísť pomaličky naspäť na výslnie,“ prezradil “Bomby“ otvorene a na záver dodal: „Chcem byť pre neho vzorom. Z toho dôvodu sa aj mimo klietky snažím správať čo najlepšie.

V živote by som nepovedal, že budem taký otec a tak ma to pohltí. Milujem čas strávený s ním. Som rád, že robím, čo ma baví a mám priestor vidieť každý moment, ako rastie. To by som doprial každému otcovi.“