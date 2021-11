Hovoria mu nadčlovek či McJesus. McDavid gólmi baví tribúny a ničí súperov

EDMONTON. Zas, on to urobil zas, nadchýnali sa zámorskí komentátori. Hokejový svet po dvoch týždňoch dostal opäť do varu hokejista, pri ktorom niekedy nezostáva než pochybovačne krútiť hlavou, či je vôbec človek.

Connor McDavid sa pohral s defenzívou Winnipegu Jets, akoby nič. Stála proti nemu hradba súperov, traja obrancovia, čo v konečnom dôsledku vyzneli ako kužele.

Oilers boli oťapení z gólu na 0:1, ktorý im strelil Nikolaj Ehlers. Potrebovali reagovať. A preto si na seba, ako správny kapitán, ťažobu okamihu zobral McDavid.