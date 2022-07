Dunajská Streda má tromfy k postupu do druhého predkola EKL vo svojich rukách. Doma sa síce vytrápila, no nakoniec po zásahoch Szántha a Krstoviča porazila severoírskeho vicemajstra.



Ten potrebuje vyhrať o gól, aby dostal zápas do predĺženia, akákoľvek iná výhra by znamenala stopku DAC v Európe. Celok zo Žitného ostrova je jednoznačne favorit, predčasný koniec tímu trénera Adriána Guľu by bol sklamaním.