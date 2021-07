Haspra: Finále? Snáď nebude predĺženie, lebo čašníčky musia ostať dlhšie

BRATISLAVA. Do finále majstrovstiev Európy vo futbale sa prebojovalo Taliansko a Anglicko.

1. Je veľké prekvapenie s akou energiou a štýlom hrajú. Nebolo to u Talianov obvyklé. Celá krajina i futbalový zväz zistili, že systém, ktorý hrávali, bol prestarnutý. Urobili revolúciu. Myslenie tohto futbalového národa sa zmenilo.

Nastavil trend, ktorý je zameraný na veľkej fyzickej kondícii a rýchlostných typoch. Je to smer, ktorým sa uberá svetový futbal. V Taliansku je obrovský počet talentov, majú kvalitnú ligu, v ktorej viaceré tímy patria k európskej špičke.

2. Veľkým plusom Anglicka je brutálne široký káder kvalitatívne rovnakých hráčov. Nie je tam až taká odvaha hrať futbal, aký hrajú Taliani. To mi trochu chýba. Majú fázy, keď padnú do hlbokého bloku, trvá to a čakajú, čo urobí súper.

Ich výhodou je Premier League, najlepšia liga na svete. Idú tam najlepší hráči, pri ktorých rastú aj anglickí futbalisti. Vývoj futbalu v Anglicku sa zmenil.