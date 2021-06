Dáni kritizujú UEFA: Na výber sme mali dve možnosti, obe zlé

Všetci dúfali, že sa stredopoliara milánskeho Interu podarí stabilizovať a čo najrýchlejšie previesť do nemocnice. Zápas bol, samozrejme, prerušený a neočakávalo sa, že by mal v sobotu večer pokračovať.

"My hráči sme sa dostali do pozície, ktorá podľa mňa nie je spravodlivá. Pravdepodobne bolo potrebné, aby niekto vyššie postavený ako my povedal, že teraz nie je čas na rozhodnutie. Dúfam, že sa UEFA niečo naučila," cituje brankára Leicestru City web ekstrabladet.dk .

Ku kritike sa pridal aj jeho spoluhráč Martin Braithwaite.

"Mali sme dve možnosti, obe však boli zlé. Vybrali sme najmenej zlú. Ľudia povedia, že to bola naša voľba, ale nebolo to niečo, čo by sme v tejto situácii mali urobiť," povedal útočník FC Barcelona.

Názory hráčov sa zhodujú aj so stanoviskom trénera Kaspera Hjulmanda. Ten si vyčítal, že svoj tím opäť pustil na trávnik. "Bolo nesprávne dostať hráčov do situácie, v akej sa ocitli. Mali sme nastúpiť do autobusu a ísť domov."

Navštívili ho v nemocnici

Dobrou správou je zdravotný stav Christiana Eriksena, ktorého v nedeľu navštívili v nemocnici Rigshospitalet brankár Schmeichel a kapitán tímu Simon Kjaer. Bol to práve on, kto Eriksenovi pomohol do príchodu lekárov.