Chce získať cenný titul. Monika Chochlíková vyzve v Thajsku domácu šampiónku

BANGKOK. Túto sobotu čaká Moniku Chochlíkovú prestížny titulový zápas v Thajsku. Na slávnom štadióne Rajadamnern vyzve domácu šampiónku Somratsamee.

Bude to súboj dvoch najlepších bojovníčok v rebríčku a pre Chochlíkovú je to obrovská príležitosť. Síce má vo svojej zbierke niekoľko významných titulov, no dlhodobo avizuje, že práve opasok Rajadamnernu je v súčasnosti jej najväčším cieľom.

Na štadióne si musela najskôr vybojovať svoju pozíciu a teraz vyzýva šampiónku. "Dlho som čakala na túto príležitosť," potvrdzuje Chochlíková. "Som veľmi rada a vďačná, že som ju konečne dostala, a preto ju plánujem využiť naplno. Mojím cieľom je vziať opasok a priniesť ho na Slovensko."