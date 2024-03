VIDEO: Youtuber Paul má ďalší skalp. V ringu ukončil profesionálneho boxera

VIDEO: Jake Paul vs. Ryan Bourland (celý zápas)

V Portoriku čelil krajanovi Ryanovi Bourlandovi, ktorý do duelu nastupoval s bilanciu sedemnásť výhier a dve prehry.

Jedinú prehru zaznamenal pred rokom, keď ho tesne na body porazil Tommy Fury. Odvtedy porazil Natea Diaza, Andreho Augusta a Ryana Bourlanda.

„Som pripravený na prvú ligu. Hej, Canelo (Álvarez), prestaň sa mi vyhýbať. Viem, že to chceš. Je to Portoriko vs. Mexiko. Chcem Canela. Chcem všetky veľké mená. Som tvárou tohto športu. Kto robí pre box viac ako ja?“ adresoval Jake Paul po zápase výzvu známemu Mexičanovi.