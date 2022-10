AC Milán



Obhájci italského „scudetta“ rozhodně nemíří do Londýna v ideálním rozpoložení. Rozhodně za to nemůže aktuální pátá příčka v Serii A, kdy na vedoucí Neapol ztrácejí jen tři body, ve skupině E Ligy mistrů navíc jsou po remíze 1:1 v Salcburku a výhře 3:1 nad Dinamem Záhřeb na prvním místě, především je ale trápí obrovské množství zraněných hráčů, když v Londýně jich chybí hned osm.



Tři z nich se zranili v posledním vítězném ligovém zápase v Empoli (Kjaer, Saelemaekers, Calabria), mimo hru jsou také Maignan, Hernández, Origi, Florenzi a veterán Zlatan Ibrahimović. V základní sestavě by tak neměl chybět Ante Rebić, jenž v Empoli dokázal po příchodu z lavičky skórovat.



Zmíněné utkání v Empoli bylo takřka neuvěřitelné, neboť ještě dvanáct minut před koncem byl stav bez branek, v 79. minutě právě Rebić poslal „rossoneri“ do vedení. Empoli pak dokázalo vyrovnat brankou Bajramiho v 92. minutě, přesto ale ještě dvakrát inkasovalo, když krátce po rozehrání rozhodčí zápas Ballo-Touré a po něm se ještě v šesté minutě nastaveného času trefil i Rafael Leao.