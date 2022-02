Liverpool FC “Reds”, v čele s jejich hlavní hvězdou Mohamedem Salahem, si mohou dojít pro svůj 9. triumf v EFL Cupu. Ovšem cesta, jako u jejich protivníka Chelsea, nebyla bez kaňky, a to když skoro vypadli v napínavém utkání s Leicesterem v čtvrtfinále. Nakonec ale dokázali smazat dvougólový náskok a v penaltovém rozstřelu nedali “Liškám” šanci. Liverpool má také šanci získat všechny možné trofeje a narozdíl od Chelsea, v Premier League jim na první Manchester City zbývají pouze tři body, boj o titul tedy bude ještě dost napínavý. Nejlepší střelec: Mohamed Salah – 27 gólů

Chelsea FC Tento londýnský celek může přidat k čerstvému vítězství z Mistrovství světa klubů svoji druhou trofej v sezoně. Po vítězství v Lize mistrů UEFA z minulého roku a příchodu posil se od Chelsea očekával i dramatičtější souboj s ostatními kluby o první místo v Premier League. Ovšem po výborném začátku přišlo zranění klíčových hráčů a forma týmu “šla dolů”. Chelsea na první Manchester City ztrácí už 13 bodů, ale může i tak bojovat o obhajobu v Lize Mistrů a dvou dalších soutěžích o vítězství, včetně EFL Cupu. Cesta do finále ale nebyla “procházka růžovým sadem”, nejdříve v osmifinále přemohli Southampton až na penalty, v semifinále si poradili s jejich městským rivalem Tottenhamem. Dokáže tedy Chelsea vyhrát už po šesté v historii EFL Cup? Nejlepší střelec v sezoně: M. Mount – 7 gólů

