Nič som neukázal, kajal sa talent. Kanada takto zle nehrala roky, no viní aj rozhodcov

Pre Čechov to bolo vlani veľmi cenné víťazstvo. Kanade ním nielen oplatili finálovú prehru z roku 2023, ale zároveň kolíske hokeja zmarili šancu na víťazný hetrik z juniorských šampionátov.

Český juniorsky hokej zažil zlatú éru na začiatku storočia, keď dvakrát po sebe získal na MS najcennejší kov (2000 a 2001). Ani vtedy sa mu však nepodarilo štyrikrát po sebe preniknúť do bojov o medaily.

Avšak, hrať takýto zápas v Kanade, na veľkom pódiu, kde Kanade fandí 18-tisíc ľudí, to si myslím, že si hráči budú navždy pamätať. Trochu som im závidel, že môžu hrať v takej atmosfére," povedal Augusta.

"Sme v semifinále. Je to skvelé, ale zatiaľ nám žiadne medaily nedávajú. Víťazstvá nad Kanadou by som neporovnával, každé má svoje kúzlo.

Po druhej výhre nad Kanadou priznal, že je na svojich zverencov hrdý, no vzápätí dodal, že turnaj ešte neskončil a Čechov čakajú dva zápasy.

"Posledných 40 sekúnd som mal snáď tep vyše 200. Všetci sme si to užili," povedal pre ČT Sport 18-ročný hráč, ktorého si podobne ako Dalibora Dvorského či Juraja Pekarčíka vybrali v drafte St. Louis Blues.

Fotogaléria zo zápasu Česko - Kanada vo štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov 2025

Kanadu načal už v 43. sekunde Petr Sikora. Pôvodne si chcel posunúť puk na svoju bekhendovú stranu, no ten mu ušiel pre neho natoľko šťastne, že prešiel medzi betóny brankára Cartera Georgea.

Sikora bol v hlavnej úlohe aj o necelých desať minút neskôr. Cole Beaudoin ho kolenom zasiahol do oblasti stehna a dostal päťminútový trest.

"Ty brďo... to bol koňar. Ľadovali sme to a bolesť som rozchodil, takže je to dobré," povedal Sikora, na ktorého odvtedy diváci bučali.

Domnievali sa, že český útočník filmoval a Beaudoin nemal byť vylúčený do konca zápasu. Tento moment rozoberali aj v štúdiu televízie TSN a na tribúne nad tým krútil hlavou aj slávny Steve Yzerman.