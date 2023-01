ONLINE: Česko - Kanada, finále MS v hokeji do 20 rokov 2023 (U20 LIVE)

Český výběr psal v Scotiabank Centre historii. Nejen, že po 30 letech dokázalo naše mužstvo porazit Kanadu, ale také poprvé od roku 2001 vyhrálo oba úvodní souboje. Češi klopýtli ve skupině pouze se Švédskem v prodloužení 2:3, s Německem a Rakouskem už to byl zase rozdíl třídy. A podobně hladce vypadalo i čtvrtfinále, kdy český tým sice umožnil Švýcarsku vedení 1:0, pak už ale soupeři nic nedovolili a vyhráli 9:1.Pak přišla bitva v semifinále, ve které se národnímu týmu postavilo problémové Švédsko. Stejně jako ve vzájemném souboji ve skupině Švédové vzali zápas do svých rukou ve druhé třetině a do té třetí šli s jednogólovým náskokem. I nyní však přišlo vyrovnání, tentokrát se trefil 39 vteřin před koncem David Jiříček. Prodloužení pak začali Češi lépe, pak už ovšem přišla na řadu únava a iniciativu přebíral tým Tre kronor. Tomáš Suchánek ale zavřel svou klec a naopak se 49 sekund před sirénou vydal na druhou stranu Jiří Kulich, jenž vystřelil Česku finále.