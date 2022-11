Bývalý šampión UFC je obvinený z pokusu o vraždu, vinu popiera

Velasqueza v marci obvinili z toho, že 28. februára vo svojom aute vo vysokej rýchlosti na diaľnici v Silicon Valley naháňal iné vozidlo, v ktorom sedel údajný násilník so svojimi rodičmi.

Počas naháňačky zápasník úmyselne narazil do druhého auta a potom naň niekoľkokrát vystrelil z pištole. Podľa prokurátora Velasquez zasiahol staršieho muža, ktorý šoféroval, do ruky a do oblasti trupu.

Caina Velasqueza prepustili z väzenia 9. novembra na kauciu vo výške milión USD a odvtedy musí nosiť zariadenie, ktoré monitoruje jeho polohu.

Po tom, čo poprel svoju vinu, požiadal sudcu, aby mu povolil účasť na podujatí Lucha Libre v štáte Arizona. Zatiaľ nie je známe, či dostal povolenie.