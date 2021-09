Ivan Buchinger posiela tvrdý odkaz Silvovi. Je to bojovník, ktorý nič nedokázal

Po tom, čo Buchinger avizoval útok na tretí opasok, tentokrát ten, ktorý drží David Kozma, sa Silva obul práve do slovenskej hviezdy . A to "Buki" nenechal bez odozvy.

Myslím si, že som toho dokázal naozaj veľa. Bol som už šampiónom vo viacerých organizáciách vo svete. Myslím si, že som naozaj silný vlk a preto sa pýtam: Who the fu*k is that guy?

Že on chce so mnou zápasiť? Však nie je žiadny šampión! Ja s ním nemám nič spoločné! Je mi trápne, že sa chce takto zviditeľniť,“ odkázal slovenský bojovník na sociálnych sieťach.