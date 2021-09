Apollo Silva útočí na Buchingera: Snívaj ďalej, hlupák

Vyjadrenia, že by Buchinger mohol dostať možnosť súboja o ďalší opasok, ale nenechali chladným Brazílčana Leandra ‘Apollo’ Silvu, ktorý v máji prehral s Kozmom tesne na body a volá po odvete.





„Oceňujem tvoje úvahy. Snívaj ale naďalej, hlupák Ivan Buchinger. Dokonca aj papagáj vie hovoriť. Bolo by to horšie ako TKO od McGregora. Pamätáš sa na to, sku***syn?” reagoval na sociálnych sieťach Silva a vyzval na súboj samotného Buchingera.