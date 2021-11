Ako buldozér. Brankár Brust v Anglicku zvalcoval bodyčekom súpera

Proti mužstvu Fife sa im predviedol nielen čistým kontom, ale aj bodyčekom, za ktorý by ho pochválil i Eric Lindros. Puk smeroval za bránku, kam si Brust nakorčuľoval, pričom sa dostal do stretu s hráčom súpera. Nie však hocijakého. Vyše stokilový brankár zvalcoval svojho súpera ako buldozér.

„Za mňa to bol čistý hit. Hokejky mali obaja na ľade, nič zvláštne som tam nevidel,“ vravel tréner Sheffieldu Aaron Fox. Rozhodcovia mali na zákrok iný názor, Brust dostal dvojminútový trest za narazenie.

„Bola to sranda. Zákrok sa páčil fanúšikom, aj mne samému. Trest ma mrzí, chcel som však hrať puk. Mám rád podobné kúsky. Napokon, počas pôsobenia v Nemecku som končil sezónu ako šiesty najtrestanejší hráč ligy. Viem, že už mám svoj roky, nemusel by som to robiť, ale niekedy to tak vyjde,“ povedal s úsmevom pre BBC.

Brust dostal trest aj v ďalšom zápase. Tento raz za nedovolené bránenie.

Pri spomínanom pôsobení v Straubingu mal na konte 109 trestných minút. V sezóne 2016/17 mal ako hráč Slovana 106 trestných minút.

Na akom čísle sa zastaví v Sheffielde?