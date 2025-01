Boxer Tyson Fury oznámil koniec kariéry. Bola to paráda, reaguje

Fury informoval o konci kariéry v pondelok prostredníctvom krátkeho videa na sociálnych sieťach: "Bola to paráda. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli na mojej ceste. Šťastný nový rok všetkým."

Počas kariéry už viackrát vyhlásil, že končí, no vždy sa vrátil. Stalo sa tak po zápase s Dillianom Whyteom v apríli 2022, no o osem mesiacov už absolvoval ďalší zápas.

Po nedávnej prehre s Usykom uviedol: "Možno ma ešte uvidíte bojovať a možno nie."

Podľa britských médií hrá v jeho rozhodnutí významnú úlohu manželka Paris, ktorá Furyho už dlhšie nabádala na koniec: "Je v ringu so špičkovými boxermi. Je to veľmi nebezpečný šport, poznáme jeho riziká. Jeden úder môže všetko zmeniť," uviedla v roku 2020 pre denník The Mirror.