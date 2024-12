Myslel si, že vyhral oba zápasy. Fury cíti veľkú krivdu a spochybňuje rozhodcov

RIJÁD. Britský boxer v ťažkej váhe Tyson Fury vyhlásil, že rozhodcovia urobili chybu, keď v sobotu večer v Kingdom Arene udelili jednomyseľné víťazstvo Ukrajincovi Oleksandrovi Usykovi v súboji o tituly WBA (Super), WBO a WBC, a tvrdí, že mal vyhrať on.

"Môžem len bojovať zo srdca a robiť to najlepšie, čo dokážem, ale opäť, až do smrti budem veriť, že som ten zápas vyhral."

"Je to tak, ako to je. Nebudem plakať nad rozliatym mliekom, to sa už stalo. Viem, ako sa boxuje, venujem sa mu celý život. Žiadne rozhodnutie nezmeníte, ale vždy sa budem cítiť trochu ukrivdený. Vlastne ani nie tak trochu, ale veľmi," povedal Fury.

Tridsaťšesťročný Fury mávol rukou nad rečami o tom, čo ho čaká po druhej prehre v rade.

"Idem domov a užijem si Vianoce, bol som preč 12 týždňov, dal som do tohto zápasu veľa práce, teraz pôjdem domov a užijem si to," povedal.