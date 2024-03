Spanilá jazda Jedinákovej nemala šťastný koniec, v súboji o miestenku do Paríža prehrala

"Bol to dosť vyrovnaný zápas, prvé kolo sa skončilo 3:2 na body od rozhodcov pre Talianku. Bola to veľká škoda.

V druhom bola súperka lepšia a vyhrala ho u všetkých rozhodcoch. Dá sa povedať, že už bolo rozhodnuté. Mrzí ma to, ale na druhej strane som hrdý na to, čo tu Mirka dokázala.

V konkurencii 42 boxeriek postúpila až medzi štyri najlepšie. Je to o to smolnejšie, že vo všetkých ostatných kategóriách by postup medzi štvorku stačil na účasť na OH.

V jej kategórii však boli kritériá nastavené tak, že sa kvalifikovali len tri.

Momentálne zostáva ako náhradníčka, ale ešte v máji má šancu," uviedol tréner reprezentácie Pavol Hlavačka pre TASR.