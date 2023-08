Fedor Emelianenko hlási návrat, v boxe chce vyzvať legendu

„Moja MMA kariéra je na 100 percent ukončená,“ potvrdil pre reláciu The MMA Hour Emelianenko. „K MMA sa nevrátim, chcel by som vyskúšať box. Myslím, že by to bolo zaujímavé.“

„Sledoval som v televízií súboj Roy Jones Jr. vs Mike Tyson. Súboj s Mikom by bol určite zaujímavý.“

A práve tento dátum by vyhovoval aj Emelianenkovi, ktorý hovorí, že ak by sa on a Mike Tyson dokázali dostať na predzápasový program hlavného súboja, rád by túto príležitosť využil.

„To by bolo úžasné," povedal Fedor na túto možnosť. „Ak by to bolo možné, určite by som to urobil. Budem pripravený."

Napriek tomu, že Fedor ukončil aktívnu športovú kariéru len nedávno, v súboji s Tysonom by zrejme nebol favoritom, keďže box nebol Emelianenkova najväčšia zbraň.

Napriek všetkému sa ale Tysona rozhodne nebojí.