Slovensko? Pekné, čisté, lepšie než Rusko. Akurát, že je rýchlo hladný

Pochádza z časti sveta, pre ktorú jeho šport znamená to, čo hokej pre Kanadu, či futbal pre Brazíliu.

Ako s odstupom času vnímate postup na olympijské hry?

Ešte stále neverím, že som sa tam konečne dostal. Veľmi dlho som sa o to usiloval a odkedy sa mi to podarilo, neviem v noci poriadne zaspať. Stále sa budím, či to nie je len sen. Teším sa z toho nielen ja, ale aj celá moja rodina, známi a ľudia v klube.

Záverečný kvalifikačný turnaj v bulharskej Sofii sa niesol v dramatickom duchu. V semifinále proti Abakarovovi z Azerbajdžanu ste po prvom polčase prehrávali 0:4. Čo vám vtedy vírilo hlavou?

Vravel som si, že nemôžem opäť prehrať v semifinále (v predchádzajúcom kvalifikačnom turnaji na OH nestačil v Budapešti na Göcena z Turecka, pozn. red.). Vtedy som súpera podcenil. Teraz som si vravel, že stále mám šancu a musím to dokončiť.

Cez polčas mi tréner zdôraznil, aby som zachoval pokoj, dával si pozor na pravú nohu a útočil. Podarilo sa mi získať štyri body a podľa súperovho dychu som vedel, že už nevládze. Jeho posledný útok sa mi podarilo ustáť.