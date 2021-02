Bola to iná Vlhová. Kruté preteky ovplyvnili hororové pády, pomáhal vrtuľník

VAL DI FASSA. Tak hlboko vo výsledkovej listine Petra Vlhová už dávno nefigurovala, ale to nebolo podstatné. Slovenka obsadila v nedeľňajšom super-G až 32. miesto a nebodovala.

Pád a výkriky bolesti

"Mám tip ešte na dve pretekárky, ktoré by mohli zamiešať poradím na popredných priečkach - Kajsa Lieová a Petra Vlhová," vyslovil tréner Ester Ledeckej Tomáš Bank ako spolukomentátor Českej televízie svoju prognózu po odjazdení desiatich pretekárok. "Zjazdovka je ľadová a to by malo Petre vyhovovať," dodal.