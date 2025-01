Kuzminová sa o výborný výsledok pripravila na záverečnej položke, Kapustová chybovala iba raz

„Ruhpolding mám rada. Pôjdem do toho s maximálnym nasadením a budem chcieť ukázať výkon, na ktorý budem konečne hrdá,“ vravela pred pretekmi.

Práve to obralo Kapustovú o prvé bodované umiestnenie v tejto sezóne. Posunula si však sezónne maximum na 55. miesto.

Návrat Bátovskej

Do Svetového pohára sa po krátkom tréningovom kempe vrátila v Ruhpoldingu Paulína Bátovská Fialková. Prvú polovicu januára venovala príprave na druhú polovicu sezóny.

„Dobre som potrénovala. Urobili sme dobrý silový aj vytrvalostný základ smerom k ďalším pretekom a najmä pre majstrovstvá sveta. V Ruhpoldingu však štartujem z plnej prípravy a môže sa to podpísať pod výkonom. Dúfam, že únava bude, čo najmenšia,“ vysvetľovala pred pretekmi Bátovská Fialková.

Predviedla bojovný výkon, no so štyrmi trestnými minútami nemohla útočiť na najvyššie priečky. Stratu sa snažila zmazať silným bežeckým výkonom. Na bodované umiestnenie to však nestačilo.