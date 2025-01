Slovenkám sa vo vytrvalostných pretekoch nedarilo, najlepšia bola Machyniaková

Svoj výkon hodnotila po pretekoch rozpačito: "Prvýkrát som išla v Osrblí vytrvalostné preteky, takže som do toho išla s rešpektom, s určitou rezervou, aby som došla v ideálnom tempe. Nechcela som to prepáliť, hoci teraz si vravím, že som mohla ísť rýchlejšie.

Ďalšie dve Slovensky skončili na nebodovaných pozíciách. Michaela Straková bola 49. so stratou 7:15,3 min. až so šiestimi streleckými chybami a Tamara Molentová prišla do cieľa 52. s piatimi minutými terčmi na strelnici so stratou takmer ôsmich minút na víťazku.

V Osrblí sú najbližšie na programe v rámci 5. kola IBU Cup-u rýchlostné preteky mužov a žien v piatok 17. januára. Muži vyštartujú o 11.00 hodine, ženy o 14.30 hodine už aj so Zuzanou Remeňovou, ktorá vytrvalostné preteky v stredu vynechala.