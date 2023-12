Kapustová si dala narodeninový darček, vo Svetovom pohári nikdy vyššie nebola

Jediná Slovenka v šprinte prekvapila

Na treťom kole Svetového pohára totiž Slovensko dokázalo nasadiť na preteky jedinú pretekárku. Aj to juniorku Emu Kapustovú.

"Som veľmi spokojná so strelnicou. Keďže sa mi podarili veľmi rytmické a rýchle streľby. Uvidíme, ako to dopadne v stíhačke. Dúfam, že sa dokážem posunúť," doplnila.

41. priečka je najlepší slovenský výsledok v tejto zime. Paradoxne ho dosiahla najmladšia reprezentantka, ktorá ešte môže súťažiť na juniorských súťažiach. Jej výkony sú veľkým príslubom do budúcnosti.

"Dnešný výkon bol oveľa lepší ako tie predchadzajúce. Bola som veľmi blízko bodov, ale nevadí. Mám o to väčšiu motiváciu do stíhacích pretekov. Na trati som sa cítila fajn. Škoda posledného úseku. Dnes boli náročnejšie zjazdy, boli ľadové a lyže mi ulietavali," hodnotila výkon pre slovenskybiatlon.sk.

„Je iné pretekať vo svojej vekovej kategórii. Svetový pohár je pre mňa tiež o inom. Sú to najmä skúsenosti a je to najvyššia liga. Niekedy by som aj rada súťažila s juniorkami, ale vravím si, že nemám, čo ľutovať,“ reagovala Kapustová pre RTVS ešte pred štartom.

Prvú bodovanú priečku bude môcť vybojovať v sobotu, kedy sú na programe stíhacie preteky. Kapustová vybehne na trať so stratou 2:48 minúty na víťazku. Má však reálnu šancu vybojovať si prvé body vo Svetovom pohári.

Justine Braisazová-Bouchetová si vybojovala prvé víťazstvo v šprinte. Dosiahla ho však po tom, čo sa vrátila k biatlonovej kariére po materskej prestávke.

„Som veľmi šťastná. Boli ťažké podmienky a musela som sa sústrediť na trať. Ale bol to výborný deň a teším sa za svojou dcérkou a manželom," komentovala preteky Francúzka.