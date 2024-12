Slovenky v štafete neoslnili, na strelnici zlyhala najskúsenejšia

Slovenský tím v zložení Ema Kapustová, Paulína Bátovská-Fialková, Mária Remeňová a Zuzana Remeňová skončil na 15. mieste so stratou 5:17,1 min.

Šancu na pódiový výsledok však nezvládla a v minisúboji proti Sophie Chauveauovej bežecky i strelecky zaostávala. Po nevydarenej položke v ľahu sa prepadla na štvrté miesto a pred záverečným úsekom odovzdávala piata.

Za Francúzky ho absolvovala Julia Simonová, ktorá "vybuchla" na záverečnej streľbe a musela si okrútiť trestné kolo. Súboj o prvenstvo sa tak poriadne zamotal a Simonová vybehla na záverečné stovky metrov bok po boku so Elvirou Öbergovou. Dvadsaťpäťročná Švédka sa utrhla Simonovej, ktorú navyše začali trápiť v stúpaní kŕče v ľavom lýtku a do cieľa prišla so sebazaprením.

Sľubný vstup do pretekov zaznamenala Ema Kapustová, ktorá figurovala na ôsmej priečke a Paulíne Bátovskej-Fialkovej odovzdala na 11. pozícii.

Najskúsenejšej členke slovenského tímu však preteky nevyšli, v ľahu musela absolvovať trestné kolo a výsledkovou listinou sa mierne prepadla.

Dobre začala Mária Remeňová, ktorá na ležke sklopila terče bez nutnosti dobíjania a dvakrát úspešne použila náhradný náboj v stojke.

Na jedno trestné kolo však musela zamieriť Zuzana Remeňová, ktorá však dokázala prísť do cieľa pred Lotyšskom a krátko pred hroziacim stiahnutím z trate rozhodcami.