Niektoré objekty sú v havarijnom stave. V Osrblí vybudujú novú kolieskovú dráhu

Popri kolieskovej dráhe budú vybudované nové rozvody zasnežovania v sume 200-tisíc eur, ktoré do budúcna opäť uľahčia práce a skrátia čas potrebný na zasnežovanie areálu. Informoval o tom v tlačovej správe Slovenský zväz biatlonu (SZB), ktorý je vlastníkom centra v Osrblí.

Upozornil tiež na to, že zväz všetko ťahá z vlastného rozpočtu.

"Som nesmierne rád, že sa všetko podarilo pripraviť tak, aby sa v druhej polovici apríla naplno rozbehli stavebné práce. Všetko by malo byť hotové do 3 mesiacov od prevzatia staveniska,“ uviedol prezident SZB Peter Vozár s tým, že mimo tejto kolieskovej dráhy štát od roku 2019 nedal na rozvoj Národného biatlonového centra v Osrblí ani jedno euro.

Novú kolieskovú dráhu budú využívať nielen slovenskí reprezentanti na čele so sestrami Fialkovými, ale aj talentovaná mládež a všetky biatlonové kluby. Na tejto kolieskovej dráhe sa v auguste budúceho roka uskutočnia letné MS na kolieskových lyžiach.

"Som veľmi sklamaný z postoja vedenia Ministerstva školstva a Fondu na podporu športu, pretože od vzniku tohto fondu nebola vyhlásená ani jedna výzva na športovú infraštruktúru národného významu. Tou je aj naše Národné biatlonové centrum v Osrblí.

Tento fond má pritom na účte milióny eur a hrozí, že ich bude budúci rok vracať do štátneho rozpočtu. Máme pripravené nové projekty a čakáme len na to, kým sa štátni úradníci v Bratislave konečne rozhýbu.

Osobne som niekoľkokrát upozorňoval, že máme v havarijnom stave strelnicu, servisné bunky a ďalšie objekty, ktoré si vyžadujú rekonštrukciu. Ostalo to bez odozvy,“ tvrdí Vozár.

Kým okolité krajiny podľa SZB stavajú biatlonové areály za desiatky miliónov eur za masívnej podpory vlád, na Slovensku podpora športu končí pri sľuboch politikov.

"A to aj vtedy, keď to politici sľubujú pri fotení sa s našimi športovcami. To je žiaľ tvrdá realita, ktorú zažívam ako prezident zväzu už druhý rok,“ dodal prostredníctvom tlačovej správy Peter Vozár.