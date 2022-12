Svetový pohár v biatlone: Paulína a Ivona Fialkové išli stíhacie preteky v Kontiolahti

Poradie Svetového pohára 1. Lisa Vittozziová (ITA) 185 b 2. Julia Simonová (FRA) 160 b 3. Hanna Öbergová (SWE) 144 b 4. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) 142 b 5. Lisa Theresa Hauserová (AUT) 131 b 6. Elvira Öbergová (SWE) 121 b 7. Linn Perssonová (SWE) 118 b 8. Emma Lunderová (CAN) 116 b 9. Vanessa Voigtová (GER) 114 b 10. Dorothea Wiererová (ITA) 110 b 11. Denise Herrmannová-Wicková (GER) 105 b 12. Markéta Davidová (CZE) 91 b 17. Paulina Bátovská Fialková (SVK) 60 b 39. Tereza Voborníková (CZE) 19 b 52. Eliška Václavíková (CZE) 2 b

Konečné výsledky 1. Julia Simonová (FRA) 31:13.0 2. Dorothea Wiererová (ITA) +11.9 3. Elvira Öbergová (SWE) +21.7 (1) 4. Lisa Vittozziová (ITA) +26.3 (1) 5. Emma Lunderová (CAN) +33.2 (1) 6. Caroline Colombová (FRA) +33.2 (1) 7. Markéta Davidová (CZE) +53.5 (1) 8. Vanessa Voigtová (GER) +1:04.6 (1) 9. Lisa Theresa Hauserová (AUT) +1:04.7 (3) 10. Hanna Öbergová (SWE) +1:15.7 (3) 11. Linn Perssonová (SWE) +1:16.6 (2) 12. Anaïs Chevalierová-Bouchetová (FRA) +1:20.0 (2) 13. Ida Lienová (NOR) +1:21.8 (2) 14. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) +1:39.0 (3) 15. Suvi Minkkinenová (FIN) +1:50.7 (2) 16. Denise Herrmannová-Wicková (GER) +1:53.4 (4) 17. Anna Weidelová (GER) +1:59.4 (3) 18. Emilie Ägheim Kalkenbergová (NOR) +2:12.5 (2) 19. Sophie Chauveauová (FRA) +2:25.0 (3) 20. Samuela Comolaová (ITA) +2:27.1 21. Rebecca Passlerová (ITA) +2:28.2 (2) 22. Lena Häckiová-Grossová (SUI) +2:31.8 (5) 23. Sophia Schneiderová (GER) +2:32.7 (5) 24. Mari Ederová (FIN) +2:45.6 (6) 25. Lou Jeanmonnotová (FRA) +2:51.6 (1) 26. Joanna Jakielová (POL) +2:58.1 (2) 27. Karoline Offigstad Knottenová (NOR) +3:01.9 (3) 28. Elisa Gasparinová (SUI) +3:02.2 (4) 29. Lotte Lieová (BEL) +3:02.2 (2) 30. Paulina Bátovská Fialková (SVK) +3:07.0 (5) 31. Baiba Bendiková (LAT) +3:10.4 (5) 32. Anna Mąkaová (POL) +3:25.3 (2) 33. Dunja Zdoucová (AUT) +3:26.0 (2) 34. Aita Gasparinová (SUI) +3:26.8 (3) 35. Stina Nilssonová (SWE) +3:36.9 (2) 36. Julia Schwaigerová (AUT) +3:37.4 (3) 37. Anna Magnussonová (SWE) +3:46.3 (5) 38. Chloé Chevalierová (FRA) +3:48.2 (4) 39. Fujuko Tačizakiová (JPN) +3:50.3 (2) 40. Polona Klemenčičová (SLO) +3:57.0 (6) 46. Ivona Fialková (SVK) +4:36.1 (6) 47. Lucie Charvátová (CZE) +4:38.9 (5) 53. Tereza Voborníková (CZE) +5:24.9 (4)

