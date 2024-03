Remeňové sklamali, Kuzminová môže tím ešte podržať, hodnotí sezónu Vozár

Medailové úspechy, návrat legendy ale aj nepresvedčivé výkony predviedli slovenskí biatlonisti v uplynulej sezóne. Najväčšie úspechy si pripísala nová hviezda Ema Kapustová. Napriek jej výborným výsledkov aj pomoci Anastasie Kuzminovej sa nepodarilo ženám vo Svetovom pohári obhájiť štyri miestenky a v budúcej sezóne budú môcť nastupovať len tri. "Veľmi sa tešíme z progresu, ktorý Ema dosahuje spoločne s jej trénerom Martinom Otčenášom. No musíme vychádzať z toho, že sezóna dopadla katastrofálne pre sestry Remeňové. Nemôžeme byť spokojní a zo strany zväzu to bude kritika," reaguje prezident Slovenského zväzu biatlonu PETER VOZÁR.

Ako ste spokojný so sezónou? V rámci mládežníckej reprezentácie to bola najúspešnejšia sezóna v histórii. Čo sa týka seniorskej reprezentácie, vedeli sme, že bude taká tranzitná. Vypadli nám sestry Fialkové, Ivona kariéru ukončila a Paulína je na materskej. Zároveň ďalšie športovkyne do seniorskej kategórie nepribudli. Mrzí nás, že sme neskončili v Pohári národov medzi ženami do 17. miesta. Ale celá sezóna bude predmetom odborného vyhodnotenia s trénermi aj so zástupcami VŠC Dukla Banská Bystrica.

Z pohľadu výsledkov akoby sa sezóna niekde v polovici zlomila. V prvej polovici bolo viacero dobrých umiestnení, v závere to boli skôr podpriemerné výkony. Vnímate to podobne? Čo za tým môže byť? Nič sa nezmenilo. Sezóna fungovala plnohodnotne. Ak to porovnám s predchádzajúcou sezónou, bola podobná. Prvý trimester sme išli veľmi dobre a v závere sme rovnako mali problémy. Presne toto musí byť predmetom odborného hodnotenia, pretože sa to opakuje. Ale do toho nerátame vrcholné mládežnícke podujatia – majstrovstsvá sveta a majstrovstvá Európy, ktoré pre nás dopadli veľmi úspešne. V globále v seniorskom biatlone bola uplynulá sezóna podobná. Napríklad Tomáš Sklenárik mal prvý trimester veľmi dobrý a na konci jeho výkonnosť klesla. V tejto sezóne to bolo podobné.

Ukazujú sa aj rozdiely medzi juniormi a seniormi. Juniori sú posledné sezóny úspešnejší. Je to prirodzené. V mládežníckej kategórii sa so svetom dá držať krok. Tam je to otvorené Krok do seniorskej kategórie je veľmi náročný. Ak medzi seniormi niečo nefunguje na sto percent, tak sa vám to vráti. Tam sa neodpúšťajú žiadne chyby. Svetový biatlon je úplne iná liga. Preto je rozdiel medzi juniormi a seniormi prirodzený.

Najlepšiu sezónu spomedzi všetkých biatlonistov má za sebou Ema Kapustová. Hoci bola ešte juniorka, dokázala aj vo Svetovom pohári dosiahnuť výborné výsledky a dokonca predčila aj ostatné slovenské biatlonistky. Toto ste od nej asi nečakali? Určite áno. Veľmi sa tešíme z progresu, ktorý Ema dosahuje spoločne s jej trénerom Martinom Otčenášom. No musíme vychádzať z toho, že sezóna dopadla katastrofálne pre sestry Remeňové. Nemôžeme byť spokojní a zo strany zväzu to bude kritika. Mali byť líderkami a mali potiahnuť tím. Chápem, že niekomu sa nemusí dariť celú sezónu. Ale až na výnimky to pre Remeňové bola katastrofálna sezóna.

Na jeseň ste naznačili, že by ste chceli, aby bol pri reprezentácii šéftréner, ktorý zastreší prípravu biatlonistov. Môžeme očakávať takúto zmenu? Bol by to prínos. Minimálne mať spoločný tím mužov a spoločný tím žien. Nejaké meno na post šéftrénera môže byť v hre, ale pokiaľ to nie je uzavreté, nechcem o tom hovoriť. Hlavne sa však nejedná o výmenu realizačného tímu, ale o ucelenie koncepcie a ucelenie tréningových skupín.