ONLINE: Preteky s hromadným štartom žien v Holmenkollene dnes (Svetový pohár v biatlone, LIVE)

1.Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)2.Justine Braisazová-Bouchetová (FRA)3.Lisa Vittozziová (ITA)4.Julia Simonová (FRA)5.Elvira Öbergová (SWE)6.Lou Jeanmonnotová (FRA)7.Lena Häckiová-Grossová (SUI)8.Franziska Preussová (GER)9.Karoline Offigstad Knottenová (NOR)10.Vanessa Voigtová (GER)11.Juni Arnekleivová (NOR)12.Mona Brorssonová (SWE)13.Hanna Öbergová (SWE)14.Janina Hettichová-Walzová (GER)15.Anna Magnussonová (SWE)16.Sophie Chauveauová (FRA)17.Anamarija Lampičová (SLO)20.Marit Ishol Skoganová (NOR)22.Julija Džimová (UKR)23.Tuuli Tomingasová (EST)24.Amy Basergaová (SUI)25.Anastasija Merkušynová (UKR)26.Ida Lienová (NOR)27.Maren Kirkeeideová (NOR)28.Lotte Lieová (BEL)29.Anna Gandlerová (AUT)30.Johanna Puffová (GER)1.Julia Simonová (FRA) 130 b2.Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 122 b3.Elvira Öbergová (SWE) 105 b4.Lou Jeanmonnotová (FRA) 102 b5.Lisa Vittozziová (ITA) 90 b6.Hanna Öbergová (SWE) 89 b7.Lena Häckiová-Grossová (SUI) 84 b8.Karoline Offigstad Knottenová (NOR) 74 b9.Vanessa Voigtová (GER) 70 b10.Juni Arnekleivová (NOR) 70 b...1.Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) 809 b2.Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 725 b3.Lisa Vittozziová (ITA) 721 b4.Julia Simonová (FRA) 687 b5.Elvira Öbergová (SWE) 677 b6.Lou Jeanmonnotová (FRA) 618 b7.Lena Häckiová-Grossová (SUI) 564 b8.Franziska Preussová (GER) 539 b9.Karoline Offigstad Knottenová (NOR) 522 b10.Vanessa Voigtová (GER) 515 b...63.Ema Kapustová (SVK) 31 b70.Zuzana Remeňová (SVK) 19 b