1.Johannes Thingnes Bø (NOR) 851 b2.Tarjei Bø (NOR) 783 b3.Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 745 b4.Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 642 b5.Sturla Holm Lægreid (NOR) 638 b6.Endre Strømsheim (NOR) 585 b7.Martin Ponsiluoma (SWE) 495 b8.Johannes Kühn (GER) 473 b9.Benedikt Doll (GER) 465 b10.Justus Strelow (GER) 450 b...