Prvá slovenská medaila na EYOF, biatlonista Adamov získal striebro

"Som veľmi spokojný, z medaily mám veľkú radosť. Boli to veľmi náročné preteky. Na trati som nechal všetku energiu. Na strelnici mi to išlo veľmi dobre, mám radosť zo streleckého výsledku. Po poslednom dvadsiatom výstrele som si uvedomil, že mám veľkú šancu na kvalitný výsledok. Videl som pred sebou zopár chalanov, povedal som si, že sa skúsim na nich dotiahnuť a potom dobehnem do cieľa,“ povedal Adamov pre olympic.sk.

Aj ďalší traja slovenskí biatlonisti ukázali kvalitnú bežeckú pripravenosť, avšak na strelnici zlyhali a pripísali si k bežeckým časom viaceré 45-sekundové penalizácie. Maxim Mejtský skončil na 27. mieste, Martin Maťko bol 29. a Samuel Svrčina 49.

Slovensko tak odíde zo zimného EYOF 2023 minimálne s dvoma cennými kovmi, keďže na hokejistky čaká v piatok popoludní finále. Informáciu priniesol web olympic.sk.