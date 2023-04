Nemáme ženy, ktoré by dokázali výsledky Paulíny nahradiť, vraví tréner Daubner

Nádejné výsledky ukazujú juniori a kadeti. "Je to radostná budúcnosť, ale na seniorskej úrovni to nebude v nasledujúcej sezóne. Ešte to potrvá rok, dva, tri."

"Muži boli piati a zostali dvaja. Z toho jeden v polovici sezóny ochorel. Veľmi by pomohlo, ak by sme mali viac pretekárov na úrovni Michala Šimu," vraví reprezentačný tréner LUKÁŠ DAUBNER.

Slovenský biatlonový tím v uplynulej sezóne najviac pocítil výpadok v mužskej reprezentácii. V Pohári národov skončili muži až na 24. priečke, čo je historické minimum. Do sezóny však nastúpili len dvaja.

Bola to vaša prvá sezóna v pozícii trénera národného tímu. Ako ste ju vnímali?

Nepovedal by som, že som nevedel, do čoho idem. Pôsobil som ako tréner pri ženskom tíme, ale nebol som priamo zodpovedný. Aj teraz to bolo podobné. Viac som bol zodpovedný za tréningovú skupinu, ktorú vediem s Martinom Otčenášom.

Patria do nej Henrieta Horvátová, Júlia Machyniaková, Michal Šima, Tomáš Sklenárik a juniori Damián Cesnek a Ema Kapustová. To zloženie skupiny bolo rôznorodé. Keď začala sezóna, rozdelilo sa to.

V rámci Svetových pohárov ste viedli zároveň mužský aj ženský tím, čo nie je v biatlone bežné. Aké to bolo?

Neľutujem to. Bolo to aj pre mňa niečo nové. Ale nezabezpečoval som všetko sám. Pomáhal mi Peter Kazár, ktorý mal na starosti koordináciu na Svetových pohároch a robil nástrel pre sestry Remeňové. Ja som robil nástrel pre Fialkové a potom som mal na starosti mužov.

Dá sa povedať, že je to práca na celý deň s jednou dlhšou prestávkou. Ale na strelnici by som bol aj tak zrejme celý deň.