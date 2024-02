V lete čelila obvineniu. Hviezdu MS nakopol moment, na ktorý dlho čakala aj Kuzminová

Julia Simonová vlani ukončila dlhé 18-ročné čakanie na nástupkyňu Sandrine Baillyovej, no namiesto obdivu sa na ňu verejnosť pozerala cez prsty.

BRATISLAVA. Nestáva sa často, aby pri mene celkovej víťazky Svetového pohára v biatlone svietila francúzska vlajka. V celej histórii, teda od sezóny 1982/1983, sa to stalo iba štyrikrát.

Simonová, ktorá svoju vinu odmieta, sa tak ocitla v neľahkej situácii. Najskôr trénovala sama, no potom požiadala o pomoc konkurenčný tím.

No a kým Nórke vrchol sezóny v Novom Meste na Morave absolútne nevychádza (v individuálnych pretekoch bola najlepšie 25., pozn.), Simonová rozdáva úsmevy a je hviezdou svetového šampionátu.

"Julia sa spýtala, či by mohla s nami stráviť nejaký čas a my sme, samozrejme, povedali: Áno, prečo nie? Trénovať s najlepšími je vždy prospešné," cituje idnes.cz slová Nórky Ingrid Landmark Tandrevoldovej.

Simonová má 27 rokov a je v ideálnom športovom veku.

Vo Svetovom pohári má 191 štartov, no dlho nedokázala skĺbiť obe zložky biatlonu. Nebol to úplne prípad Magdaleny Neunerovej, ktorá si neraz odpálila víťazstvo pri streľbe v stoji, no Simonovej chýbalo strelecké sebavedomie.