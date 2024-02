Keď išlo do tuhého, bola presná a rýchla. Kapustová dlho nevedela, že bojuje o zlato

"Asi až v poslednom kopci, keď Nemka bola vedľa mňa mi došlo, že bojujeme o prvé miesto. Po streľbe bola prvá Francúzka, hoci som si to nemyslela. Dovtedy to bolo také bádanie, že idem a neriešim.

Slovenská séria medailí pokračuje

Jej bilancia v tejto sezóne je obdivuhodná. Štart na každých majstrovstvách premenila na medailu. Prvú vybojovala dokonca medzi seniorkami.

Na ME v Osrblí získala bronz. Rovnako bronz pridala aj na juniorských majstrovstvách Európy. Na juniorských MS získala dve strieborné medaily.

Okrem toho vďaka výsledku na majstrovstvách sveta získala aj malý krištáľový glóbus v juniorskom IBU Cupe v pretekoch s hromadným štartom:

"Pravdupovediac, vôbec som nevedela, že o niečo také môžem ešte bojovať. Potom mi došlo, že sa išli len dvoje preteky. Bolo to príjemne prekvapenie, lebo som to nečakala. Nebol to môj cieľ, ale je to pekná bodka."

Za svoje úspechy vďačí aj trénerovi Martinovi Otčenášovi.