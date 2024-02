Je rodená strelkyňa, vraví Fialková. Kapustová má výnimočné čísla a zbiera medaily

Iba 21-ročná rodáčka z Revúcej získala bronz vo vytrvalostných pretekoch na seniorských ME v Osrblí a následne v poľských Jakuszyciach skončila tretia v pretekoch s hromadným štartom na juniorských ME.

Žiadna biatlonistka nemôže považovať štyri nuly na strelnici za samozrejmosť, no v prípade Kapustovej to nie je až také veľké prekvapenie.

"Mám veľmi rada streľbu, cítim sa v nej doma. Ide mi to prakticky od mojich biatlonových začiatkov. Myslím si, že je dôležité mať svoj pokoj, byť odolná voči iným vplyvom a robiť si svoju robotu. O to je to lepší pocit, keď to, čo robím na tréningu pretavím v pretekoch," povedala Kapustová pre Sportnet.

O jej výnimočnosti svedčia aj čísla.