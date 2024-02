Najradšej by som tento deň vyškrtla, reagovala Kapustová po šprinte

Chybu na stojke ľutovala

„Tento deň by som najradšej vyškrtla. Už na nástrele som strávila večnosť. Mieridlá sa mi neposúvali tak, ako sa mali. Bola som tam veľmi dlho to,“ opisovala Kapustová prípravu pred štartom pre portál slovenskybiatlon.sk.

„Potom to bolo celé v zhone a nestihla som sa pripraviť na preteky. A potom na trati mi to chýbalo. Najmä v takejto konkurencii. Nevedela som sa na tie preteky tak upokojiť, aj tie streľby boli preto také. Škoda chyby na stojke, pretože tú som si mohla odpustiť. Na dnešok by som najradšej zabudla,“ doplnila.