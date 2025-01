Akoby to nebola ona. Hviezda minulej sezóny sa trápi. Teraz to bude lepšie, verí tréner

Ostrostrelkyňa

Následne štartovala vo Svetovom pohári ešte dvakrát v štafetách, kde sa nevyhla chybám a úspešnosť jej klesla. I tak však ukázala neuveriteľne presnú mušku. Je to rarita, že nováčik vo Svetovom pohári dokáže prekonať aj také mená ako Lisa Vittozziová, Franziska Preussová či Vanessa Voigtová.

Najväčším prekvapením bol bronz zo seniorských majstrovstiev Európy v Brezne v individuálnych pretekoch. Vo Svetovom pohári si vybojovala v Oberhofe v stíhacích pretekoch senzačné 25. miesto.

Do novej sezóny nastupovala ako veľká nádej slovenského biatlonu. Pred sezónou nechcela otvorene hovoriť o cieľoch a očakávaniach.

„Sama som zvedavá, aké to bude. Po minulej sezóne mám nejaké očakávania a som nejako nabudená zo svojich výkonov. Všetko záleží od toho, ako to odštartujem naostro a ako sa mi bude dariť. Momentálne sa cítim celkom fajn. Aj na nominačných pretekoch to bolo dobré,“ vravela 22-ročná Kapustová pre Sportnet.

Bol to príliš veľký nápor

Lenže prvá polovica sezóny sa Kapustovej vôbec nevydarila. Za svojimi výkonmi zaostáva. Nečakané je, že sa jej nedarí na strelnici. Akoby nebola vo svojej koži.