Gratulovali mu Jágr či Hašek. Úspešný biatlonista ukončil športovú kariéru

NOVÉ MESTO NA MORAVE. "Lúči sa pán športovec, Ondřej Moravec. Je to skrátka borec." Takýmito slovami opisoval komentátor ČT Sport záverečné metre súťažnej kariéry najúspešnejšieho českého biatlonistu.

Namiesto snahy o dobré umiestnenie tak Česi bojovali vôbec o to, aby Moravec svoje záverečné preteky dokončil. Ani on sa síce pri prvej streľbe nevyhol trestnému kolu, ale potom zostrelil všetkých 15 terčov.

V poslednom bežeckom kole dokonca predbehol Slováka Tomáša Hasillu.

Na cieľovej rovinke ho povzbudzovali reprezentační kolegovia, no najväčšie prekvapenie čakalo Moravca o pár metrov ďalej. V cieli ho totiž očakávala jeho manželka Veronika s dvomi deťmi.

"Už dlho som si takto nepoplakal. Úplne mi to nedochádza. Teraz to už nie je pre mňa až tak emočne silné, ale čo bolo v cieli, tak to som nečakal. Ešte teraz mi búši srdce," povedal Moravec v rozhovore pre ČT Sport.